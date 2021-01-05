تقرير: سباليتي يرفض قيادة تشيلي قبل انتهاء تعاقده مع إنتر

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 11:11

كتب : FilGoal

لوسيانو سباليتي

رفض لوسيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق إنتر قيادة منتخب تشيلي قبل انتهاء تعاقده مع النيرازوري.

وكان قد تم إقالة سباليتي في صيف 2019 من قيادة إنتر وينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إيطالية عن تقديم الاتحاد التشيلي لكرة القدم عرضا لسباليتي من أجل قيادة المنتخب.

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ووفقا لموقع إف سي إنتر نيوز، فقد رفض سباليتي عرض تشيلي رغبة في انتظار نهاية تعاقده مع إنتر.

ويحق لسباليتي تقاضي راتبه مع إنتر لحين نهاية تعاقده بسبب رحيله دون اتفاق بين الطرفين ونظرا لأن عقده ساري مع النادي، ويعتبر العقد لاغيا حال قاد أي فريق آخر.

ويحصل سباليتي على 5 ملايين يورو في الموسم وينتهي عقده نهاية يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن سباليتي قد قرر عدم قبول أي مهمة جديدة قبل انتهاء تعاقده مع إنتر.

إنتر تشيلي سباليتي
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