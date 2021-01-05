إل شيرينجيتو: راموس يرفض التجديد لـ ريال مدريد.. ورد صادم من بيريز

يبدو أن مسألة التجديد لسيرخيو راموس قائد ريال مدريد ستدخلا فصلا جديدا، بعدما رفض مدافع الفريق العرض الذي قُدم له.

وبحسب برنامج "شيرينجيتو" الإسباني الشهير أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي اجتمع مع راموس بشكل ودي ليعرض عليه تفاصيل عقده الجديد قبل مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري ليأتي رده بالرفض.

وتضمن عرض بيريز، التجديد لمدة موسمين لراموس، مع تخفيض الراتب بنسبة 10% عن مبلغ 15 مليون يورو الذي تقضاه قائد الفريق في العامين الماضيين.

ليكون رد راموس (34 عاما) على بيريز حسبما جاء في البرنامج "لا أقبل هذا العرض، ومن الآن ساستمع للعروض المُقدمة لي".

وأضاف راموس "أحد الأشخاص من باريس سان جيرمان قال لي إننا نعمل على تكوين فريق خارق بوجودك مع وجود ليونيل ميسي".

ليرد بيريز "إذا حصلت على عرض جيد فسنتفهم الأمر".

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، مثله مثل ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي لم يجدد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى الآن.

وانضم راموس لريال مدريد عام 2005، ومنذ ذلك الوقت لعب 666 مباراة سجل فيها 100 هدفا وصنع 40.

وفاز راموس بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع الفريق.