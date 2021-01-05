يوفنتوس يعلن إصابة ساندرو بفيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

أليكس ساندرو

أعلن نادي يوفنتوس إصابة أليكس ساندرو لاعب الفريق بفيروس كورونا ووضعه في العزل الصحي.

أليكس ساندرو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكشف يوفنتوس في بيانه "ظهرت بعض الأعراض الخفيفة على أليكس ساندرو ثم أجرى فحص طبي أظهر إيجابية مسحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان "تم وضع اللاعب في عزل صحي والنادي على اتصال مع السلطات الصحية لتحديد البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب".

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وكان ساندرو قد شارك في 83 دقيقة في فوز يوفنتوس 4-1 على أودينيزي في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ميلان في قمة الجولة 16 من الدوري الإيطالي مساء الأربعاء.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي، بينما ميلان في الصدارة برصيد 37 نقطة من 15 مباراة.

يوفنتوس أليكس ساندرو فيروس كورونا
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