تقرير: راموس يرحب بمزاملة ميسي في باريس

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ليونيل ميسي

خلال أشهر سيكون الثنائي حرا، هذا رحل عن ريال مدريد، وذاك ترك برشلونة، وعندما تتحدث عن مدافع مخضرم ومهاجم استثنائي فنخبة أندية القارة العجوز ستطمح للحصول عليهما.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

باريس سان جيرمان

ينتهي عقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في يونيو المقبل، وكذلك ليونيل ميسي قائد برشلونة.

لم يجدد بعد راموس عقده مع حامل لقب الدوري الإسباني، بينما ميسي أوضح أنه سيقرر مصيره في نهاية الموسم.

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وقالت تقارير إن باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي ووصيف دوري أبطال أوروبا، يطمح للتعاقد مع اللاعبين.

والآن برنامج إل شيرينجيتو التلفزيوني الإسباني يقول إن راموس (34 عاما) لا يمانع اللعب مع ميسي (33 عاما) في العاصمة الفرنسية.

بعد 15 عاما بالقميص الملكي يبدو راموس قريبا من الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو.

وميسي قد يقرر التوجه لباريس، خاصة بعدما تولي ماوريسيو بوكيتينو قيادة الأخير خلفا لتوماس توخيل، وذلك وفقا لتقارير.

وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة مطلع الموسم الحالي، لكن النادي الكاتالوني رفض بيع اللاعب مستغلا الشرط الجزائي الضخم في عقده والمقدر بـ700 مليون يورو.

وكتبت تقارير أن ميسي أراد الالتحاق بمدربه السابق، بيب جوارديولا، في مانشستر سيتي.

وبعد آخر مقابلة صحفية لميسي تبدو كل الاحتمالات واردة، بعدما أوضح ساحر الأرجنتين أنه سيحسم وجهته في الصيف.

سيرخيو راموس ميسي باريس سان جيرمان
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