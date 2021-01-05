سموحة: الزمالك ضمن 3 فرق مصرية تريد حسام حسن

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

حسام حسن

قال فرج عامر رئيس سموحة إن الزمالك وأندية أخرى طلبت التعاقد مع حسام حسن مهاجم الأول.

حسام حسن

النادي : سموحة

الزمالك

وأوضح عامر في حواره مع قناة TEN "الزمالك تواصل معي من أجل اللاعب، هناك اجتماع لمجلس الإدارة بعد مواجهتنا ضد الإنتاج الحربي لمناقشة الأمر".

وواصل "هناك أكثر من ناد مصري يريد اللاعب، وفريق إماراتي وآخر أمريكي".

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واستمر "لم نشترط مبلغا معينا، بل المشكلة أن البديل غال، هناك لاعب نريده وجدنا سعره مليوني دولار. هناك ندرة في المهاجمين لذلك تتمسك الأندية بلاعبيها".

ولطالما كان حسام حسن (27 عاما) هدفا لأندية عديدة بسبب ظهوره بشكل طيب مع الموج الأزرق.

وشارك حسام حسن في 168 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 40 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

ومثل حسام، اللاعب الأسبق لطلائع الجيش والداخلية، منتخب مصر في مباراتين.

سموحة حسام حسن الزمالك
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