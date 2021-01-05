الأشعة تحسم موقف صالح جمعة من المشاركة أمام الأهلي

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 00:21

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

كشف فريد رضوان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن خضوع صالح جمعة لاعب الفريق لأشعة سونار على عضلة السمانة اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الأهلي.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

ويعاني صالح جمعة من شد في عضلة السمانة، تسبب في غيابه عن مباراتي بيراميدز وسموحة، في الجولتين الرابعة والخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وذكر الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، أن صالح جمعة خاض تدريبات تأهيلية، على هامش مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

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ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي بعدما منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد مباراة سموحة التي أقيمت مساء السبت الماضي، على استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة للدوري، وانتهت بالتعادل السلبي.

سيراميكا كليوباترا صالح جمعة الأهلي
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