مصيلحي: الأهلي يحترم تعاقده بشأن عمار حمدي.. والزمالك لم يطلب عودة سيسيه

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على احترام الأهلي تعاقده مع الفريق بشأن عمار حمدي.

وكان الاتحاد السكندري قد ضم عمار حمدي لمدة موسمين على سبيل الإعارة من الأهلي، ويحق للفريق الأحمر إعادته بعد نهاية الموسم الأول.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يحترم تعاقده معنا بخصوص عمار حمدي".

وأضاف "هناك بند صريح في التعاقد بيننا وبين الأهلي، ويحق لهم استعادة عمار بعد نهاية الموسم الأول".

وكشف رئيس الاتحاد السكندري "عمار ظهر معنا بشكل جيد ثم رحل إلى طلائع الجيش ولم يظهر، وهذا الموسم في أول مواجهة أمام بيراميدز ظهر جيدا".

وشدد مصيلحي "ليس من المعقول عقب 3 مباريات أن تطالب إدارة الأهلي عودته من جديد".

وأوضح مصيلحي "الأهلي لم يطلب عودة عمار حمدي وأؤكد على احترامهم للتعاقد بيننا".

وأتم تصريحاته بالحديث عن رزاق سيسيه قائلا: "لم يطلب الزمالك منا إعادة سيسيه وعقد إعارته ممتد حتى نهاية الموسم".