مصيلحي: الأهلي يحترم تعاقده بشأن عمار حمدي.. والزمالك لم يطلب عودة سيسيه

الإثنين، 04 يناير 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على احترام الأهلي تعاقده مع الفريق بشأن عمار حمدي.

وكان الاتحاد السكندري قد ضم عمار حمدي لمدة موسمين على سبيل الإعارة من الأهلي، ويحق للفريق الأحمر إعادته بعد نهاية الموسم الأول.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يحترم تعاقده معنا بخصوص عمار حمدي".

أخبار متعلقة
مجدي عبد الغني: صلاح كان على حق في أزمته مع اتحاد الكرة.. وهرب بعد خسارة رهانه ضدي نائب اتحاد جدة: حجازي مستمر لعامين قادمين حجازي: العصبية بسبب البطاقة الصفراء.. أتمنى التوفيق للإسماعيلي لكن انتمائي للاتحاد بيراميدز يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الاتحاد الليبي

وأضاف "هناك بند صريح في التعاقد بيننا وبين الأهلي، ويحق لهم استعادة عمار بعد نهاية الموسم الأول".

وكشف رئيس الاتحاد السكندري "عمار ظهر معنا بشكل جيد ثم رحل إلى طلائع الجيش ولم يظهر، وهذا الموسم في أول مواجهة أمام بيراميدز ظهر جيدا".

وشدد مصيلحي "ليس من المعقول عقب 3 مباريات أن تطالب إدارة الأهلي عودته من جديد".

وأوضح مصيلحي "الأهلي لم يطلب عودة عمار حمدي وأؤكد على احترامهم للتعاقد بيننا".

وأتم تصريحاته بالحديث عن رزاق سيسيه قائلا: "لم يطلب الزمالك منا إعادة سيسيه وعقد إعارته ممتد حتى نهاية الموسم".

الاتحاد السكندري عمار حمدي محمد مصيلحي رزاق سيسيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأشعة تحسم موقف صالح جمعة من المشاركة أمام الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
هدية من داني إنجز تشعل الصراع على قمة الدوري الإنجليزي.. ساوثامبتون يهزم ليفربول 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي والسعيد يقودان الهجوم ضد الاتحاد الليبي 49 دقيقة | الكونفدرالية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: رحيل زيزو مرفوض.. لا نريد التفريط في الركائز الأساسية 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: الأهلي يحترم تعاقده بشأن عمار حمدي.. والزمالك لم يطلب عودة سيسيه ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – اجتماع بين لجنة الكرة وإدارة الزمالك لتعديل عقود 3 لاعبين ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – جلسة بين باتشيكو وإدارة الزمالك لبحث الانتقالات.. وهذه المراكز الأقرب للدعم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 في ختام 2020.. الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة
قد ينال إعجابك