خبر في الجول – اجتماع بين لجنة الكرة وإدارة الزمالك لتعديل عقود 3 لاعبين

الإثنين، 04 يناير 2021 - 23:19

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنبي

تجتمع لجنة الكرة في الزمالك مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي لتعديل عقود بعض اللاعبين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة الكرة ستطلب تعديل كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمد أبو جبل وعبد الله جمعة.

وكان FilGoal.com كشف قبل عدة أيام عن رغبة الزمالك في تعديل وتمديد تعاقد عبد الله جمعة.

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وينتهي تعاقد عبد الله جمعة مع الزمالك في صيف عام 2022.

وشهدت الأيام الماضية جلسة بين اللاعب ومسؤولي الزمالك والتي أبدى فيها رغبته في الاستمرار مع الفريق الأبيض.

كما شهدت الجلسة الاتفاق بشكل مبدئي على بعض بنود التعاقد الجديد ومن المقرر أن يتم حسم كافة الاتفاقات في الجلسة المقبلة.

فيما ينتهي تعاقد أبو جبل وزيزو في صيف عام 2022.

الزمالك عبد الله جمعة أبو جبل زيزو في الدوري
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