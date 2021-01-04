خبر في الجول – جلسة بين باتشيكو وإدارة الزمالك لبحث الانتقالات.. وهذه المراكز الأقرب للدعم

يجتمع جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك خلال الساعات المقبلة مع إدارة الزمالك ولجنة الكرة لبحث احتياجات الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما علمه FilGoal.com فإن أقرب المراكز التي سيطلب المدرب البرتغالي دعمها هي الدفاع والهجوم.

يأتي ذلك في إطار رغبة المدرب البرتغالي في دعم فريقه بأفضل شكل لمواصلة المنافسة بقوة على كافة الألقاب المحلية والقارية التي يشارك فيها.

وبدأت فترة القيد في الانتقالات الشتوية في الأول من شهر يناير الجاري وحتى اليوم الأخير من الشهر ذاته.

وأعلن اتحاد الكرة استمرار العمل لتسجيل اللاعبين في أيام الجمعة.

ويستعد الزمالك حاليا للقاء طلائع الجيش يوم السبت المقبل في سادس جولات الدوري.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه " إضافة 5 لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية لتفشي وباء كورونا، وإضافة 3 مقاعد انتظار لكل فريق حتى نهاية الموسم".

وحصد الزمالك حتى الآن 10 نقاط من أربع مباريات خاضها.