مجدي عبد الغني: صلاح كان على حق في أزمته مع اتحاد الكرة.. وهرب بعد خسارة رهانه ضدي

الإثنين، 04 يناير 2021 - 22:45

كتب : أحمد شاكر

محمد صلاح - منتخب مصر

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق إن محمد صلاح نجح الفراعنة وليفربول كان لديه كامل الحق في أزمته مع الجبلاية.

وتحدث عبد الغني لإذاعة "نجوم إف إم" قائلا: "صلاح كان لديه الحق في الكثير من الأمور، صورته التي وضعت على الطائرة كانت خطأ إداريا".

وتابع "طلبت أن أذهب لصلاح وأحل الأزمة بشكل ودي فأنا علاقتي به قوية للغاية وأنا مقتنع أنه أيقونة وأفضل لاعب في تاريخ مصر".

أخبار متعلقة
مجدي عبد الغني: توقعنا عدم فوز مصر بأمم إفريقيا.. وتعيين سالجادو كان مجاملة طلائع الجيش لـ في الجول: عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا ويقود الفريق أمام الزمالك نائب اتحاد جدة: حجازي مستمر لعامين قادمين

وكشف عبد الغني عن رهان جمع بينه وبين صلاح قبل مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2018.

وأوضح مازحا "قلت له إن سجل ثلاثة أهداف سأهديه ساعة وإن لم يحدث سأحصل أنا على ساعة منه، لكن حتى الآن هرب مني ولم يعطني أي شيء".

صلاح مصر مجدي عبد الغني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأشعة تحسم موقف صالح جمعة من المشاركة أمام الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
هدية من داني إنجز تشعل الصراع على قمة الدوري الإنجليزي.. ساوثامبتون يهزم ليفربول 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي والسعيد يقودان الهجوم ضد الاتحاد الليبي 39 دقيقة | الكونفدرالية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: رحيل زيزو مرفوض.. لا نريد التفريط في الركائز الأساسية 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: الأهلي يحترم تعاقده بشأن عمار حمدي.. والزمالك لم يطلب عودة سيسيه ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – اجتماع بين لجنة الكرة وإدارة الزمالك لتعديل عقود 3 لاعبين ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – جلسة بين باتشيكو وإدارة الزمالك لبحث الانتقالات.. وهذه المراكز الأقرب للدعم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 في ختام 2020.. الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة
قد ينال إعجابك