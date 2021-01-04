طلائع الجيش لـ في الجول: عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا ويقود الفريق أمام الزمالك

الإثنين، 04 يناير 2021 - 22:41

كتب : بسام أبو بكر

عبد الحميد بسيوني - طلائع الجيش - الزمالك

أعلن نادي طلائع الجيش عبر FilGoal.com عن تعيين عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للفريق العسكري.

وكان طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وقال أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com: "عبد الحميد بسيوني أصبح المدير الفني للفريق".

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وأكمل "بسيوني سيقود الجيش من المباراة المقبلة للفريق في الدوري المصري أمام الزماك".

ويلعب طلائع الجيش ضد الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري في استاد السويس.

ويحتل طلائع الجيش المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة.

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري عبد الحميد بسيوني
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