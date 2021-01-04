نائب اتحاد جدة: حجازي مستمر لعامين قادمين

كشف أحمد كعكي نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عن استمرار أحمد حجازي مدافع الفريق لمدة موسمين مقبلين.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وتألق أحمد حجازي منذ انضمامه إلى صفوف اتحاد جدة بداية الموسم الجاري ولم يذق الفريق معه طعم الخسارة في 12 مباراة.

وقال كعكي عبر قناة أبو ظبي "الأمر لم يكن سهلا كان صعبا للغاية وقت التعاقد لضمه كونه لاعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع نائب اتحاد جدة "لذلك قررنا وقت الاتفاق أن تكون إعارة وإلزام بند نية الشراء".

وكشف كعكي "اطمئن جماهير اتحاد جدة بأن أحمد حجازي مستمر مع الفريق لمدة موسمين قادمين".

وتأهل اتحاد جدة إلى نهائي البطولة العربية للأندية بفوز قاتل على حساب الشباب السعودي في نصف النهائي.