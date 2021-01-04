مجدي عبد الغني: توقعنا عدم فوز مصر بأمم إفريقيا.. وتعيين سالجادو كان مجاملة

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق إنهم توقعوا عدم فوز منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث عبد الغني لإذاعة "نجوم إف إم" اليوم الإثنين قائلا: "الاتحاد كان يعرف أن نسبة حصد المنتخب للقب البطولة لا تتجاوز 25% من الناحية الفنية".

وأكمل "مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة رحل بعد إخفاق المنتخب وتكوين رأي عام ضده".

وأكمل "المشكلة أن المجلس في تلك الفترة لم يكن يعمل بروح واحدة وعانى من الانقسامات والخلافات بين الأعضاء".

وشدد "بالطبع هناك أخطاء ارتكبناها مثل أي شخص في الدنيا، لكنني أرفض كلمة فاسد، لأن قولها يتطلب محاسبة كبيرة".

وعن تعيين خافيير أجيري مدربا لمنتخب مصر قال: "هاني أبو ريدة هو من اختاره ولم يكن هناك تصويت عليه".

أما عن سبب تعيين لاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالجادو في الجهاز الفني قال: "جاء مجاملة لأنه كان وكيل أجيري".

وانتقد مجدي عبد الغني اللجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة في وقت سابق برئاسة عمرو الجنايني وقال: "خبراتهم كانت قليلة، إدارة الأندية تختلف عن اتحاد الكرة".

وواصل "جاءوا لفترة تصل لستة أشهر وظلوا في مناصبهم لعام ونصف هذا ليس مفهوما والاتحاد الدولي أرسل لهم خطابا اتهمهم فيه بالفشل للمماطلة في اعتماد اللائحة".

وعن إدخالهم لتقنية الفيديو في الكرة المصرية قال: "لا تُنسب لهم فالتقنية كانت ستدخل لمصر بشكل طبيعي".

وكشف عبد الغني نيته الترشح غفي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.