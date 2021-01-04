متحدث الزمالك: وصلنا لمرحلة جيدة في المفاوضات مع ساسي... ورسالة إلى إمام عاشور

الإثنين، 04 يناير 2021 - 22:07

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك إن النادي الأبيض وصل لمرحلة جيدة في المفاوضات مع لاعب خط وسط الفريق فرجاني ساسي.

وتحدث عصام سالم عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "متمسكون بساسي لأبعد حد وهو يعي مدى حب الجمهور الكبير له".

وتابع "ساسي له بصمة كبيرة مع الزمالك مثل النجوم الكبيرة، ونحن وصلنا لمرحلة جيدة في المفاوضات".

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وأردف "المفاوضات تشتمل على طرفين وأنا كنادي أعرض إمكانياتي والطرف الآخر لو تفهم ذلك ستسير الأمور بشكل سهل وإن لم يتفهمها فعلينا احترامها".

واستدرك "أعتقد أن ساسي ووكيله حريصان على الاستمرار في الزمالك".

وبسؤاله عن المستحقات المتأخرة لساسي قال: "أيمن يونس المسؤول عن ذلك الملف وضع 85% من المستحقات المتأخرة في حساب ساسي أما الـ15% المتبقية فمتعلقة بالضرائب".

وأوضح "تلك الضرائب فرضتها الدولة وهذه خارجة عن إدارة النادي".

ووجه عصام سالم رسالة إلى إمام عاشور لاعب الزمالك وقال: "لو ابتعد إمام عن المشاكل وركز ستكسب مصر لاعبا على أعلى مستوى".

وواصل "إمام يجب أن يدرك أن الكثير من اللاعبين مروا على الزمالك ومصر انشغلوا بأشياء خارج الملعب تسببت في ضياع الكثير من الفرص عليهم".

وأردف "يجب ألا يركز بما يدور خارج الملعب".

وعن حقيقة قطع إعارة رزاق سيسيه من الاتحاد السكندري قال: "لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث، الاتفاق أن يستمر لنهاية الموسم وبشكل شخصي كنت أتمنى تواجده".

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