حجازي: العصبية بسبب البطاقة الصفراء.. أتمنى التوفيق للإسماعيلي لكن انتمائي للاتحاد

كشف أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة عن عصبيته في الشوط الثاني بسبب حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الشباب.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

ونجح اتحاد جدة في التأهل إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الشباب السعودي 2-1 في الوقت القاتل من إياب نصف النهائي.

وقال حجازي عبر قناة أبو ظبي: "كنت عصبيا في الشوط الثاني بالفعل بسبب البطاقة الصفراء وكنت أعتقد أنني لن ألعب النهائي".

وتابع "النتيجة لم تكن في صالحنا، لكن ربما ليست عصبية لكن حرص على المكسب".

وأضاف حجازي "هذه مباراة من أهم مباريات الموسم، هدفنا الرئيسي كان الوصول للنهائي ونعد له منذ فترة مع الإدارة والجهاز الفني".

وعن عدم خسارة الاتحاد في 12 مباراة منذ قدومه أوضح "يجب أن أمنح اللاعبين حقهم، منذ أول تدريب يساعدوني للظهور بشكل جيد".

وشدد "الخسارة أو المكسب تحسب للفريق بالكامل من أول مجلس الإدارة وحتى الجهاز الفني، أسعى للإضافة إليهم".

وبالحديث عن احتمالية تأهل الإسماعيلي النادي الذي تربى فيه قال حجازي: "أتمنى لهم التوفيق والصعود إلى النهائي".

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الرجاء المغربي بهدف دون رد في مباراة الذهاب على أن يقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وتابع "لكن أتمنى أن نفوز لأن انتمائي للاتحاد الفريق الذي ألعب له".

وأتم تصريحاته "هذا هو هدفنا الحصول على اللقب وأتمنى التوفيق للإسماعيلي في كافة البطولات".