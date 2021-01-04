ينتظر الإسماعيلي أو الرجاء.. حجازي يشارك في تأهل اتحاد جدة لنهائي البطولة العربية

تأهل اتحاد جدة لنهائي البطولة العربية بالفوز على مواطنه الشباب بهدفين لهدف اليوم الإثنين في إياب نصف النهائي.

والتقى الفريقان في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بعد التعادل ذهابا إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي فيها بشكل كامل.

افتتح فابيو مارتينز أهداف اللقاء للشباب في الدقيقة الأولى.

وأدرك الاتحاد التعادل عن طريق رومارينيو في الدقيقة 94.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أليكساندر بريوفيتش هدف انتصار الاتحاد وتأكيد التأهل للنهائي.

وينتظر الاتحاد بذلك ملاقاة الفائز من الإسماعيلي والرجاء المغربي في النهائي.

وكان الإسماعيلي فاز على الرجاء في مصر بهدف دون رد.