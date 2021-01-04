دجلة يوافق على تفرغ وائل رياض للمنتخب الأولمبي

وافق نادي وادي دجلة على تفرغ وائل رياض "شيتوس" على الفترغ بشكل كامل لعمله مع المنتخب الأولمبي.

وشدد وادي دجلة في بيانه أن مصلحة المنتخبات الوطنية تأتي دائما فوق المصلحة الشخصية ومصلحة الأندية.

ويعمل وائل رياض في منصب المدرب بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقال طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة: "نضع مصلحة الوطن فوق مصلحة النادي".

وأتم تصريحاته "نتمنى التوفيق لوائل رياض مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، ونرحب به في أي وقت ببيته الثاني بعد الانتهاء من هذا الواجب".