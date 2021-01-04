دجلة يوافق على تفرغ وائل رياض للمنتخب الأولمبي

الإثنين، 04 يناير 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر الأولمبي

وافق نادي وادي دجلة على تفرغ وائل رياض "شيتوس" على الفترغ بشكل كامل لعمله مع المنتخب الأولمبي.

وشدد وادي دجلة في بيانه أن مصلحة المنتخبات الوطنية تأتي دائما فوق المصلحة الشخصية ومصلحة الأندية.

ويعمل وائل رياض في منصب المدرب بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية – أبو قير للأسمدة يحافظ على صدارته.. والأولمبي يتفوق على فاركو إصابة لاعب البرازيل الأولمبي بفيروس كورونا بسبب المنتخب الأولمبي.. مصر تكتب الفوز الأول في التاريخ على البرازيل صلاح محسن: اجتهدت في سموحة فعدت إلى الأهلي.. هدفنا ميدالية أولمبية

وقال طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة: "نضع مصلحة الوطن فوق مصلحة النادي".

وأتم تصريحاته "نتمنى التوفيق لوائل رياض مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، ونرحب به في أي وقت ببيته الثاني بعد الانتهاء من هذا الواجب".

مصر الأولمبي وادي دجلة وائل رياض
نرشح لكم
أخر الأخبار
متحدث الزمالك: وصلنا لمرحلة جيدة في المفاوضات مع ساسي... ورسالة إلى إمام عاشور 17 دقيقة | الدوري المصري
حجازي: العصبية بسبب البطاقة الصفراء.. أتمنى التوفيق للإسماعيلي لكن انتمائي للاتحاد 26 دقيقة | المحترفون
بيراميدز يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الاتحاد الليبي 40 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (1)-(0) ليفربول 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ينتظر الإسماعيلي أو الرجاء.. حجازي يشارك في تأهل اتحاد جدة لنهائي البطولة العربية ساعة | الوطن العربي
دجلة يوافق على تفرغ وائل رياض للمنتخب الأولمبي ساعة | مصر
تشكيل ليفربول - تياجو أساسي ضد ساوثامبتون وصلاح يقود الهجوم ساعة | الدوري الإنجليزي
وردة يبعث برسالة لـ فولوس قبل رحيله إلى باوك ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 4 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة
قد ينال إعجابك