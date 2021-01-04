وردة يبعث برسالة لـ فولوس قبل رحيله إلى باوك

بعث عمرو وردة لاعب فولوس برسالة إلى جماهير ناديه وزملائه فور نهاية مباراة الفريق ضد أتروميتوس قبل عودته إلى باوك.

عمرو وردة النادي : فولوس

وقال وردة وفقا لموقع "Onsports" اليوناني: "أهنئ فولوس بالفوز، أشكر كل شخص في النادي وما عشته مع الفريق".

وتابع "أشكر الرئيس والمدرب، أنا حزين لرحيلي عن النادي لكنني سعيد بعودتي لمنزلي".

وأتم وردة "شكرا للجميع".

وارتدى وردة شارة القيادة في فوز فولوس على أتروميتوس بهدف دون رد.

وردة أنهى مشواره مع فولوس الذي استمر لـ 3 أشهر فقط بالمشاركة في 10 مباريات وسجل هدفين وصنع آخر.

وسبق لوردة ارتداء قميص باوك في الفترة من 2017 لـ2020 وتخلل ذلك إعارة إلى أتروميتوس ولاريسا قبل أن يرحل مجانا مطلع الموسم الجاري.