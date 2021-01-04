التأكيدات مستمرة.. فابريزيو رومانو: ريال مدريد يتصدر سباق التعاقد مع ألابا

الإثنين، 04 يناير 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

ثورجان هازارد - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز

استمرت التأكيدات الصحفية عن اقتراب ديفيد ألابا من الانضمام لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر قادما من بايرن ميونيخ.

وذكر الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد يتصدر سباق التوقيع مع اللاعب النمساوي.

وأوضح رومانو أن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع وكيل أعمال ألابا تمهيدا لضمه الصيفة المقبل.

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وأكد رومانو أن ألابا تلقى اهتمامات من خمسة أندرية أخرى لكن حلمه اللعب لريال مدريد.

يأتي ذلك بعد تأكيدات صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن ألابا سينضم لريال مدريد الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ألابا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري وأعلن النادي الألماني عدم نجاح مفاوضات تجديد تعاقد لاعبه.

ويلعب ألابا في الفريق الأول لبايرن منذ 2010، رحل عن الفريق إلى هوفنهايم لمدة نصف موسم قبل أن يعود في صيف 2011.

وشارك ألابا في 404 مباريات مع بايرن وسجل 32 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج صاحب الـ28 عاما بـ25 لقبا مع الفريق.

ديفيد ألابا بايرن ميونيخ ريال مدريد
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