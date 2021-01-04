إيقاف تونالي لـ مباراة واحدة فقط

أقرت لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي إيقاف ساندرو تونالي لاعب ميلان لمباراة واحد فقط.

ساندرو تونالي النادي : ميلان ميلان

وكان تونالي قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة ميلان أمام بينفينتو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وبذلك يغيب تونالي عن قمة ميلان ويوفنتوس مساء الأربعاء في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وتغلب ميلان على بينفينتو بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 15 ليحافظ على الصدارة وسجله بلا هزيمة.

ورفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن إنتر المتصدر.

أما يوفنتوس ففي المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق.