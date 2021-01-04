إيقاف تونالي لـ مباراة واحدة فقط

الإثنين، 04 يناير 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

تونالي - ميلان

أقرت لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي إيقاف ساندرو تونالي لاعب ميلان لمباراة واحد فقط.

وكان تونالي قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة ميلان أمام بينفينتو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وبذلك يغيب تونالي عن قمة ميلان ويوفنتوس مساء الأربعاء في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة
بعد انتقاد كونتي.. لاعب ميلان السابق: فيدال يعاني بدنيا رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي برباعية قبل مواجهة ميلان.. ويحطم رقم بيليه ميلان يواصل الحفاظ على صدارة الدوري ويهزم بينيفينتو بثنائية بهاتريك مارتينيز و6 أهداف.. إنتر يكتسح كروتوني ويواصل الضغط على ميلان

وتغلب ميلان على بينفينتو بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 15 ليحافظ على الصدارة وسجله بلا هزيمة.

ورفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن إنتر المتصدر.

أما يوفنتوس ففي المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق.

ميلان ساندرو تونالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التأكيدات مستمرة.. فابريزيو رومانو: ريال مدريد يتصدر سباق التعاقد مع ألابا 17 دقيقة | الدوري الإسباني
إيقاف تونالي لـ مباراة واحدة فقط 24 دقيقة | الدوري الإيطالي
مشاركة عبد الشافي في جزء من مران الكرة مع الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: فاسكيز يرفض عرض ريال مدريد الأول للتجديد.. وموافقة مبدئية من مودريتش 56 دقيقة | ميركاتو
أون تايم سبورتس تحصل على حقوق مواجهة الأهلي وسونيديب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
وردة "القائد" يقود فولوس لاستعادة الانتصارات في ظهوره الأخير قبل العودة لـ باوك ساعة | المحترفون
ذا أثليتك – أخبار مُزيفة ومهارات عبر "يوتيوب".. كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على الانتقالات ساعة | أوروبا
مدير البطولة العربية: تحديد موعد النهائي بعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 4 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة
قد ينال إعجابك