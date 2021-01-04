مشاركة عبد الشافي في جزء من مران الكرة مع الزمالك

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك في جزء من مران الكرة الذي خاضه الفريق اليوم الإثنين.

ويخضع عبد الشافي للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعدما أصيب بكسر في الترقوة تعرض له خلال لقاء القمة في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي.

وشارك عبد الشافي في التقسيمة ولكن بشكل خفيف دون أي التحام مع زملائه في الفريق كي لا يتعرض لإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم السبت المقبل في سادس جولات الدوري.