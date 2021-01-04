ماركا: فاسكيز يرفض عرض ريال مدريد الأول للتجديد.. وموافقة مبدئية من مودريتش

الإثنين، 04 يناير 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

رفض لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني العرض الأول المقدم له من ناديه لتجديد تعاقده مع الفريق الملكي.

لوكاس فاسكيز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فاسكيز رفض العرض الأول من ريال مدريد لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبعد أن كان ريال مدريد قريبا من ترك فاسكيز للرحيل مجانا في الصيف المقبل، ظهر اللاعب بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

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خاصة بعدما شارك في الكلاسيكو أمام برشلونة في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابة داني كارفاخال وقدم مستوى ميمز.

ورغم أن فاسكيز رفض العرض الأول من ريال مدريد لتجديد تعاقده، إلا أن النادي الملكي سيقدم عرضا آخر له في الفترة المقبلة.

لكن ريال مدريد الذي يسعى لتجديد تعاقد ثلاثي الفريق سيرخيو راموس ولوكا مودريتش وفاسكيز، توصل لاتفاق مبدئي مع النجم الكرواتي لتمديد تعاقده.

ويرحب مودريتش البالغ من العمر 35 عاما بتجديد تعاقده مع الملكي، لتستمر رحلته مع ريال مدريد التي بدأت في 2012 عندما انضم للفريق قادما من توتنام الإنجليزي.

على جانب آخر لا تزال مفاوضات ريال مدريد مستمرة مع قائد الفريق راموس لتجديد تعاقده.

فاسكيز البالغ من العمر 29 عاما لعب مع ريال مدريد هذا الموسم 19 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهم هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ريال مدريد لوكاس فاسكيز الدوري الإسباني
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