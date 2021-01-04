مدير البطولة العربية: تحديد موعد النهائي بعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء

الإثنين، 04 يناير 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

البطولة العربية

لم يتحدد بعد موعد نهائي نسخة البطولة العربية والتي تحمل اسم "كأس محمد السادس".

وقال طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1: "تحديد موعد المباراة النهائية لم يتم بعد".

وأضاف "سيتم تحديد موعد نهائي البطولة العربية عقب مباراة الإياب بين الإسماعيلي والرجاء يوم 11 يناير المقبل".

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وأوضح "أتمنى أن يقام النهائي في حدود 3 أسابيع إلى شهر ونصف من مباريات نصف النهائي وألا يتجاوز هذا الوقت".

وأتم "يتحكم في الظروف أمور خارجية بسبب فيروس كورونا ونأمل أن تقام المباراة في وقت مبكر".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في المغرب.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قد حسم مواجهة الشباب واتحاد جدة السعودي بهدف لكل فريق.

بينما تفوق الإسماعيلي ذهابا على الرجاء المغربي بهدف دون مقابل.

البطولة العربية الإسماعيلي
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