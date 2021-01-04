مدير البطولة العربية: تحديد موعد النهائي بعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء

لم يتحدد بعد موعد نهائي نسخة البطولة العربية والتي تحمل اسم "كأس محمد السادس".

وقال طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1: "تحديد موعد المباراة النهائية لم يتم بعد".

وأضاف "سيتم تحديد موعد نهائي البطولة العربية عقب مباراة الإياب بين الإسماعيلي والرجاء يوم 11 يناير المقبل".

وأوضح "أتمنى أن يقام النهائي في حدود 3 أسابيع إلى شهر ونصف من مباريات نصف النهائي وألا يتجاوز هذا الوقت".

وأتم "يتحكم في الظروف أمور خارجية بسبب فيروس كورونا ونأمل أن تقام المباراة في وقت مبكر".

"الجدول وتحديد الملعب صدر من الاتحاد السعودي وهو المعني بالملاعب والمشرف عليها.. لم يتم تحديد موعد للمباراة النهائية" طلال آل الشيخ - مدير البطولة#الاتحاد_الشباب #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zcJX3ibDad — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 4, 2021

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في المغرب.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قد حسم مواجهة الشباب واتحاد جدة السعودي بهدف لكل فريق.

بينما تفوق الإسماعيلي ذهابا على الرجاء المغربي بهدف دون مقابل.