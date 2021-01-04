فوتبول إيطاليا: إنتر ويوفنتوس يتصارعان لضم بيللي

الإثنين، 04 يناير 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

جرازيانو بيللي‎

يتصارع يوفنتوس وإنتر لضم المهاجم المخضرم جراتسيانو بيللي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لموقع "Football Italia" فأن المهاجم الدولي البالغ 35 عاما صار لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع شاندونج ليونينج الصيني ويفكر في العود إلى الدوري الإيطالي.

ويستعد إنتر ويوفنتوس لتقديم عروضا للمهاجم الإيطالي في ظل وجود اهتمام من فرق أخرى.

أخبار متعلقة
بهاتريك مارتينيز و6 أهداف.. إنتر يكتسح كروتوني ويواصل الضغط على ميلان زهانج ينفي "بشكل قاطع" شائعات بيع إنتر بعد قرار إعادة لقاء يوفنتوس ونابولي.. رئيس الأخير لـ بيرلو: ركز في الملعب رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي برباعية قبل مواجهة ميلان.. ويحطم رقم بيليه

ويمتلك مهاجم بارما وفينورد الهولندي الأسبق عروضا من الدوري الإنجليزي والإماراتي ومن المتوقع أن يحسم مستقبله الأسبوع الجاري.

ويريد يوفنتوس وإنتر لضم مهاجما من أجل أن يكون بديلا لألفارو موراتا وروميلو لوكاكو على الترتيب.

ويسعى إنتر لبيع مهاجمه الشاب أندريا بينامونتي من أجل إفساح المجال لضم لاعبا جديدا للقائمة.

وسبق أن لعب بيللي تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري في نهائيات يورو 2016 وسجل هدفين في شباك بلجيكا وإسبانيا.

بيللي انضم لصفوف شاندونج ليونينج الصيني في 2016 وسجل 64 هدفا في 132 مباراة في جميع المسابقات.

وسبق للمخضرم أن لعب لأندية بارما وسامبدوريا وتشيزينا وكروتوني وليتشي وكاتانيا وفينورد وساوثامبتون.

جراتسيانو بيللي إنتر يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
فوتبول إيطاليا: إنتر ويوفنتوس يتصارعان لضم بيللي 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
مران الإسماعيلي - بابل جاهز لمواجهة الرجاء المغربي.. ومحاولات لتجهيز عبد الرحمن مجدي 19 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب الشناوي أمام سونيديب.. وعودة أفشة وكهربا وطاهر 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كوميك بوك في الجول – رسالة وداع حقيقية إلى مارادونا 40 دقيقة | حكايات في الجول
أيمن يونس: لا أتدخل في عمل الجهاز الفني وباتشيكو له كافة الصلاحيات الفنية 51 دقيقة | الدوري المصري
البدري: اللجنة الثلاثية وعدت بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب 52 دقيقة | منتخب مصر
عبد الحليم علي: محمود علاء جاهز لمواجهة طلائع الجيش.. وهدفنا صدارة الدوري ساعة | الدوري المصري
اللجنة الثلاثية تجتمع مع حسام البدري ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 4 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة
قد ينال إعجابك