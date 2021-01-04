مران الإسماعيلي - بابل جاهز لمواجهة الرجاء المغربي.. ومحاولات لتجهيز عبد الرحمن مجدي

يبذل الجهاز الطبي للإسماعيلي محاولات للحاق عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق بمواجهة الرجاء المغربي.

ويلعب الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي يوم الإثنين المقبل، في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

ويكثف الجهاز الطبي للإسماعيلي جهوده لتأهيل عبد الرحمن مجدي بعد تعافيه من الإصابة بتمزق عضلي.

وتأكد جاهزية الثنائي أري بابل ومحمد بيومي لمواجهة الرجاء بعد تعافيه من الإصابة.

كذلك تأكدت جاهزية المدافع مروان صحراوي للمشاركة أمام الرجاء بعد إصابته بكدمة في الكتف لن تمنعه من اللعب.

بينما خضع محمود عبد العاطي "دونجا" للأشعة بعد إصابته بكدمة في الكاحل خلال مواجهة المقاصة، لكنه سيكون جاهزا لمباراة الرجاء.

وأخيرا سيغيب عن المباراة الثنائي المصاب باهر المحمدي وأحمد أيمن، في ظل احتياجه لفترة تأهيل طويلة.