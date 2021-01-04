أيمن يونس: لا أتدخل في عمل الجهاز الفني وباتشيكو له كافة الصلاحيات الفنية

الإثنين، 04 يناير 2021 - 17:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتشيكو - الزمالك - بيراميدز

أكد أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد عن تدخله في عمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وشدد يونس في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك قائلا: "باتشيكو هو المدير الفني للفريق ويتمتع بالصلاحيات الفنية الكاملة".

وأضاف "نشر على أحد المواقع المنسوبة للزمالك حول تدخلي في عمل الجهاز الفني أمر غير حقيقي بالمرة".

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وتابع "باتشيكو نفسه أعلن في لقاء تلفزيوني عن سعادته بالعمل مع اللجنة التنفيذية وكذلك أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة خاصة وأن الجميع يسعى لتوفير المناخ المناسب للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة".

ويسعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

واستعاد الزمالك مدافعه محمود علاء الذي غاب لفترة بسبب إصابته بفيروس كورونا وأصبح جاهزا للمباراة.

الزمالك أيمن يونس باتشيكو
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