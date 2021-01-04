البدري: اللجنة الثلاثية وعدت بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب

أوضح حسام البدري المدير الفني لمنتحب مصر إيجابية الجلسة التي عقدها مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة.

واجتمع البدري واللجنة الثلاثية لتناول سبل إعداد المنتخب للارتباطات الإفريقية المقبلة للفريق ومتطلباته من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني: "الجلسة كانت مثمرة للغاية مع أحمد مجاهد وباقي أعضاء اللجنة محمد الشواربي وأحمد حسام الدين بعد تأكيدهم على دعم المنتخب الوطني ووضعه في أولى اهتماماتهم بما يعود بالنفع على مسيرة المنتخب خلال مشوار التصفيات".

وأشاد البدري "رغبة رئيس اللجنة وحماسه في توفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب بتأكيده على كامل الدعم والمساندة خلال تلك المرحلة لاسيما وأن هذه الفترة تشهد ارتباطات عديدة سواء في مشوار تصفيات التأهل لأمم إفريقيا أو التأهل لكأس العالم2022".

وأتم "ابدأ مع الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي التحضير للفترة القادمة والتركيز علي مرحلة الاستعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر".

وكان المنتخب الوطني قد تفوق على توجو ذهابا وإيابا مع البدري بهدف دون رد ذهابا و3-0 إيابا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري كلا من كينيا وجزر القُمر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في شهر مارس المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول بفارق الأهداف عن جزر القُمر برصيد 8 نقاط بعد مرور 4 جولات.

ويقود البدري المنتخب الوطني منذ سبتمبر 2019، إذ نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2.