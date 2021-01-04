عبد الحليم علي: محمود علاء جاهز لمواجهة طلائع الجيش.. وهدفنا صدارة الدوري

أكد عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك على جاهزية محمود علاء مدافع الفريق للمشاركة في مباراة طلائع الجيش.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال عبد الحليم علي عبر موقع الزمالك الرسمي: "الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف مباراة إنبي الماضية ونركز حاليا على مواجهة طلائع الجيش".

وأضاف "سنلعب ضد منافس قوي يمتلك جهاز فني قدير ولاعبين على أعلى مستوى يطمحون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك".

وأكمل "هدفنا هو حصد النقاط الثلاثة لاعتلاء صدارة الدوري".

وأشار "الجهاز الفني اطمئن على حالة محمود علاء بعدما شارك في تدريبات اليوم وتعافى من فيروس كورونا".

وواصل "محمود علاء قدم أداء جيدا خلال التدريبات وبدى جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة، ويبقى الأمر في يد الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو".

وأردف "عقدت جلسة سريعة مع الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل لاعبا الفريق عقب تعافيهما من فيروس كورونا للاطمئنان عليهما وتشجيعهما لبذل أقصى جهدهما في التدريبات".

وأتم تصريحاته "نتواصل دائما مع حازم إمام عقب وفاة والدته، واللاعب سينتظم غدا الثلاثاء في التدريبات بشكل طبيعي".