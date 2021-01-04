اللجنة الثلاثية تجتمع مع حسام البدري

عقدت اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني.

وتناول الاجتماع سبل إعداد المنتخب للارتباطات الإفريقية المقبلة للفريق ومتطلباته من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وكان المنتخب الوطني قد تفوق على توجو ذهابا وإيابا مع البدري بهدف دون رد ذهابا و3-0 إيابا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري كلا من كينيا وجزر القُمر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في شهر مارس المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول بفارق الأهداف عن جزر القُمر برصيد 8 نقاط بعد مرور 4 جولات.

ويقود البدري المنتخب الوطني منذ سبتمبر 2019، إذ نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2.