مران الزمالك - عودة محمود علاء وفقرة إضافية لـ مصطفى محمد

عاد محمود علاء مدافع الزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه بشكل طبيعي بعد فترة من الغياب بسبب إصابته بفيروس كورونا. استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز يوم السبت.

وشارك في المران 19 لاعبا، بعدما قرر جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق أن يكون تدريب اليوم اختياريا للاعبين، بعدما ترك لهم حرية الحضور من عدمه.

واجتمع باتشيكو مع اللاعبين على هامش المران لشرح بعض الجمل الفنية والخططية كما طالب من اللاعبين مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات للوصول لقمة الدوري.

وشارك الثنائي محمود حمدي "الونش" وحمزة المثلوثي في المران حيث رفض الحصول على راحة سلبية وفضل التدريب للوصول لأعلى مستوى بدني وفني.

كما شهد المران انتظام محمود علاء في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من فيروس كورونا بعدما تحولت مسحته الطبية التأكيدية الثانية لسلبية.

وتم تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين كانت عبارة عن سباق سرعات تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال حيث يسعى الجهاز الفني للفريق إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى معدل تأهيلي وبدني، استعدادا للفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك عقب أداء تدريب سباق السرعات، بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

وعقب المران، حرص الثنائي مصطفى محمد ومحمود علاء على القيام بتدريبات إضافية.

وأدى الثنائي تدريبات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء بجانب التعامل مع الكرات العرضية من على الجانب الأيسر والأيمن، وظهر الثنائي بشكل جيد، وحصل على إشادة المدير الفني.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب على مرمى واحد، تحت إشراف باتشيكو، وشهدت تألق طارق حامد لاعب الفريق وظهوره بمستوى جيد لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

وواصل محمود عبدالرحيم "جنش" حارس المرمى تدريباته التأهيلية حيث يعاني من إصابة في العضلة الضامة وما زال يؤدي تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتديبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة.

وأدى محمد عبدالغني تدريبات بالركض حول الملعب ثم خضع لحصة تدريبية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

كما أدى الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل تدريبات تأهيلية على هامش المران بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا، والتى جاءت سلبية، بعدما أُصيب الثنائي أثناء تواجده مع بعثة منتخب مصر للشباب في تونس.

وخضع مصطفى فتحي لتدريبات تأهيلية وبدنية خاصة بصالة الجيمانيزيوم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق في الفترة القادمة بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

والجدير بالذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن الجونة المتصدر برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.