مران الأهلي - انتظام بواليا وطاهر وكهربا وأفشة وتوفيق

الإثنين، 04 يناير 2021 - 16:38

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بواليا - طاهر محمد

انتظم والتر بواليا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بمقر النادي، كما شارك طاهر محمد المتعافي من إصابة.

وشارك الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وأكرم توفيق بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأعلن الأهلي قبل ساعات تعافي الثلاثي السابق، إضافة إلى محمد هاني، من فيروس كورونا.

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بينما يخضع عمرو السولية لمسحة جديدة، وأعلن رامي ربيعة مدافع الفريق تعافيه من الفيروس بعدما أصيب به يوم الخميس الماضي.

وعقد المدرب بيتسو موسيماني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن أمور فنية استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر يوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق سونيديب في ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي ذهابا في النيجر بهدف أليو ديانج في مستهل رحلة دفاعه عن اللقب.

وبعد مواجهة سونيديب يحل الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

ثم يستضيف الإنتاج الحربي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق نقطة عن الجونة المتصدر.

الأهلي بواليا طاهر محمد
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