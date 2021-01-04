رامي ربيعة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن رامي ربيعة مدافع الأهلي سلبية آخر مسحة طبية خضع لها للكشف عن فيروس كورونا.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وأصيب اللاعب بفيروس كورونا للمرة الثانية يوم الخميس الماضي قبل أن يتعافى من المرض.

وكتب رامي (27 عاما) في إنستجرام اليوم الإثنين "الحمد لله النتيجة سلبي، شكرا لدعواتكم".

وأوضح الأهلي اليوم الإثنين أن الرباعي محمد هاني وأكرم توفيق ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة جاءت مسحته الأخيرة سلبية بعد إصابته بالفيروس في وقت سابق.

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بينما سيخضع لاعب الوسط عمرو السولية لمسحة جديدة.

ويستضيف الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر يوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا بهدف في مستهل حملة دفاعه عن اللقب.