إدجار ديفيدز يتولى تدريب فريق في الدرجة الثالثة بالبرتغال
الإثنين، 04 يناير 2021 - 16:19
كتب : FilGoal
أعلن إدجار ديفيدز نجم الكرة الهولندية السابق توليه مهمة تدريب نادي أولهانينسي البرتغالي الذي ينافس في الدرجة الثالثة في البرتغال.
ونشر ديفيدز صورة لشعار النادي البرتغالي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتب: "فصل جديد، نادي أولهانينسي".
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ويتولى المدرب صاحب الـ47 عاما المهمة خلفا لجوزيه كارلوس أراوخو ومهمته ستكون قيادة النادي للدرجة الأولى.
وتعد تلك هي المهمة الثانية لديفيدز كمدرب بعدما قاد فريق بارنيت الإنجليزي في الفترة من 2012-2014.
ودرب ديفيدز بارنيت في 45 مباراة فاز في 15 وتعادل 13 وخسر 17.
وكانت آخر محطات ديفيدز كمدرب هي عمله كمساعد مع فريق تيلستار الهولندي في الفترة من أغسطس وحتى شهر يناير الجاري، كما عمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب هولندا تحت 20 عاما لمدة شهر فقط.
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