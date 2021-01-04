رئيس اللجنة المنظمة: أون تايم سبورتس تبث مباريات مونديال اليد

الإثنين، 04 يناير 2021 - 16:03

كتب : عاطف شادي

منتخب مصر لكرة اليد - كرة يد

أعلن هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد إن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس ستقوم ببث مباريات البطولة التي ستقام في مصر.

وتستضيف مصر بطولة العالم لليد التي ستنطلق يوم 13 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

وقال نصر: "أون تايم سبورتس نجحت في شراء حقوق البث التليفزيوني للبطولة في الشرق الأوسط".

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وأكد نصر "مصر ستصبح مثالا يحتذى به للعالم في كيفية تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية وغيرها في ظل جائحة كورونا بعد ما شهدته الاستعداد للنسخة الحالية للمونديال من ابداعات وافكار مصرية لمواجهة الوباء".

وأضاف "تم الانتهاء من كافة الإنشاءات الجديدة للصالات التي تستضيف مباريات البطولة فى توقيت قياسي، كما سيتم تطبيق إجراءات صحية صارمة تقوم على غلق الفنادق التي ستقيم بها البعثات واقتصار التواجد بها على العاملين فى البطولة والبعثات فقط".

وأتم "حتى الآن مسموح للجمهور بحضور المباريات بنسبة 30%".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات: السويد، تشيلي وجمهورية التشيك.

وتقام بطولة العالم لليد لأول مرة في التاريخ بتواجد 32 منتخبا بدلا من 24.

كأس العالم لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد
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