أسوان يضم بوسكا والألفي وصبحي

الإثنين، 04 يناير 2021 - 15:50

كتب : FilGoal

أحمد بوسكا

أعلن أسوان اليوم الإثنين تعاقده مع ثلاثة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز قائمة الفريق.

أحمد بوسكا

النادي : أسـوان

أسـوان

وكتب أسوان عبر حسابه في فيسبوك أنه ضم أحمد بوسكا الحارس الأسبق للمصري.

كما حصل على خدمات أحمد الألفي لاعب وسط الاتحاد السابق.

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وظفر بأحمد صبحي الظهير الأيمن السابق للجونة.

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وأوضح أسوان أنه تعاقد مع اللاعبين الثلاثة حتى نهاية الموسم المقبل.

ويسعى أسوان لتحسين نتائجه في الدوري المصري الممتاز بعد الخسارة في آخر 3 جولات ضد المصري والجونة والإسماعيلي.

وحصد فريق المدرب سامي الشيشيني 6 نقاط بالفوز على إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين.

ويحتل الفريق المركز 11 في ترتيب الدوري ويواجه مضيفه مصر المقاصة يوم السبت.

بوسكا أحمد الألفي أحمد صبحي أسوان
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