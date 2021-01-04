أسوان يضم بوسكا والألفي وصبحي

أعلن أسوان اليوم الإثنين تعاقده مع ثلاثة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز قائمة الفريق.

أحمد بوسكا النادي : أسـوان أسـوان

وكتب أسوان عبر حسابه في فيسبوك أنه ضم أحمد بوسكا الحارس الأسبق للمصري.

كما حصل على خدمات أحمد الألفي لاعب وسط الاتحاد السابق.

وظفر بأحمد صبحي الظهير الأيمن السابق للجونة.

وأوضح أسوان أنه تعاقد مع اللاعبين الثلاثة حتى نهاية الموسم المقبل.

ويسعى أسوان لتحسين نتائجه في الدوري المصري الممتاز بعد الخسارة في آخر 3 جولات ضد المصري والجونة والإسماعيلي.

وحصد فريق المدرب سامي الشيشيني 6 نقاط بالفوز على إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين.

ويحتل الفريق المركز 11 في ترتيب الدوري ويواجه مضيفه مصر المقاصة يوم السبت.