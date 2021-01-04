ليروي ساني: كنا بحاجة لجرس إنذار لنقدم أفضل ما لدينا

الإثنين، 04 يناير 2021 - 15:20

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

يعتقد ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ أن فريقه كان بحاجة لجرس إنذار في مباراته ضد ماينتس حتى يقدم أفضل مستوياته.

وقلب بايرن ميونيخ تأخره أمام ماينتس، إلى فوز عريض بخمسة أهداف مقابل هدفين في ملعب أليانتس أرينا، بالجولة 14 من الدوري الألماني.

وقال ساني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا بحاجة لجرس إنذار لنقدم كل ما لدينا ونعود لتسجيل الأهداف. في النهاية، قمنا بعمل إضافي".

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وأضاف "يجب أن نكون أكثر يقظة منذ الدقيقة الأولى. قدم ماينتس أداءً جيدًا للغاية، وفاز بالمواجهات الفردية وكان الفريق الخصم دائمًا حاضرًا في الكرات الثانية".

وتابع "كانوا يضغطون علينا باستمرار. بشكل عام، يمكننا أن نشعر بالرضا لأننا فزنا في اللقاء".

وأتم "سنعود للقتال ولن نستسلم دائما وسنسعى للتسجيل عندما نكون متأخرين في النتيجة".

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 33 نقطة ليستعيد المركز الأول بفارق نقطتين عن لايبزج الثاني.

فيما تجمّد رصيد ماينتس عند 6 نقاط في المركز 17 – قبل الأخير-، إذ لم يفز إلا في مباراة واحدة حتى اللحظة.

ليكون بايرن ميونيخ قد تأخر في النتيجة للمباراة الثامنة على التوالي، لكنه لم يخسر أي منها ونجح في العودة بالنتيجة.

بايرن تأخر بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق جوناثان بوركاردت.

قبل أن يضاعف أليسكاندر هاك النتيجة في الدقيقة 45 لـ ماينتس.

لكن إعصار بايرن ميونيخ ضرب بقوة في الشوط الثاني، فسجّل يوشوا كيميتش في الدقيقة 51.

ثم أضاف ساني الهدف الثاني في الدقيقة 56.

التقدم الأول للزعيم البافاري جاء في الدقيقة 65 بواسطة لياندرو باريرو بالخطأ في مرمى فريقه ماينتس.

ثم سجّل روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم أخيرا بالدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم أهداف اللقاء في الدقيقة 83 من صناعة توماس مولر.

بايرن ميونيخ ليروي ساني ماينتس
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