العيسوي لـ في الجول: كثرة المدربين أرهقت الإسماعيلي

الإثنين، 04 يناير 2021 - 14:04

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي مع الإسماعيلي

برر أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي تراجع مستوى فريقه بكثرة المدربين الذين قادوا النادي في الفترة الماضية.

وقال العيسوي لـFilGoal.com:"اللاعبون فقدوا تركيزهم مع كثرة تغيير المدربين".

وواصل "تكرر الأخطاء في مباراة مصر المقاصة أمر عادي في كرة القدم، سنعالجها خلال الأيام المقبلة قبل مواجهة الرجاء".

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وخسر الإسماعيلي يوم الأحد للمرة الثانية في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بعدما تفوق عليه المقاصة بنتيجة 3-1 في ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط بعد فوز وخسارتين في أول 6 جولات.

ويحل الفريق ضيفا على الرجاء المغربي يوم الإثنين في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ويكفي الإسماعيلي التعادل للوصول للنهائي بعدما فاز ذهابا بهدف في فبراير الماضي.

وإذا عبر فريق الدراويش للنهائي يواجه الشباب أو الاتحاد من السعودية.

ويجري لقاء الإياب بين الأخيرين اليوم الإثنين وكان الذهاب انتهى في ملعب الشباب بهدفين لمثلهما.

الإسماعيلي
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