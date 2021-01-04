محمد أشرف "روقا" يعلن إصابته بكورونا

أعلن محمد أشرف لاعب وسط نادي الزمالك عن إصابته بـ فيروس كورونا.

ونشر اللاعب على حسابه عبر "إنستجرام" عن إصابته بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في الساعات القليلة الماضية.

ويخضع اللاعب للعزل الصحي في الفترة الحالية ويتلقى بروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.

وشارك روقا في مباراتين في الموسم الحالي ضد سموحة وإنبي في الدوري الممتاز.

وعاد روقا للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية فترة إعارته لفريق طلائع الجيش في الموسم الماضي 2019-2020.

وكان روقا قد انتقل للزمالك في موسم 2017-2018 قادما من طلائع الجيش، قبل أن يلعب موسم 2018-2019 معارا لإنبي ثم تجددت إعارته للجيش مجددا.

وسجل روقا 5 أهداف وصنع هدفين خلال 17 مباراة مع الزمالك في كل المسابقات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطة عن الجونة المتصدر بـ11 نقطة من 5 مباريات.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 9 يناير المقبل ضمن مباريات الأسبوع السادس في الدوري الممتاز.