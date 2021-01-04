محمد أشرف "روقا" يعلن إصابته بكورونا

الإثنين، 04 يناير 2021 - 13:20

كتب : محرر في الجول

الزمالك - سموحة - محمد أشرف روقا

أعلن محمد أشرف لاعب وسط نادي الزمالك عن إصابته بـ فيروس كورونا.

ونشر اللاعب على حسابه عبر "إنستجرام" عن إصابته بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في الساعات القليلة الماضية.

ويخضع اللاعب للعزل الصحي في الفترة الحالية ويتلقى بروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.

وشارك روقا في مباراتين في الموسم الحالي ضد سموحة وإنبي في الدوري الممتاز.

وعاد روقا للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية فترة إعارته لفريق طلائع الجيش في الموسم الماضي 2019-2020.

وكان روقا قد انتقل للزمالك في موسم 2017-2018 قادما من طلائع الجيش، قبل أن يلعب موسم 2018-2019 معارا لإنبي ثم تجددت إعارته للجيش مجددا.

وسجل روقا 5 أهداف وصنع هدفين خلال 17 مباراة مع الزمالك في كل المسابقات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطة عن الجونة المتصدر بـ11 نقطة من 5 مباريات.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 9 يناير المقبل ضمن مباريات الأسبوع السادس في الدوري الممتاز.

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
رامي ربيعة يعلن سلبية مسحته للكشف عن كورونا دقيقة | مصر
إدجار ديفيدز يتولى تدريب فريق في الدرجة الثالثة بالبرتغال 4 دقيقة | أوروبا
رئيس اللجنة المنظمة: أون تايم سبورتس تبث مباريات مونديال اليد 20 دقيقة | مصر
ريكورد: الهلال السعودي يرغب في ضم كوستا بعقد قيمته 17 مليون يورو 25 دقيقة | السعودية
أسوان يضم بوسكا والألفي وصبحي 32 دقيقة | ميركاتو
ألاردايس يوضح تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وست بروميتش ألبيون 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليروي ساني: كنا بحاجة لجرس إنذار لنقدم أفضل ما لدينا ساعة | الدوري الألماني
مانشستر يونايتد يعلن تعيين فليتشر ضمن الجهاز الفني للفريق الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك