الشيخ: صورة الـ"سبراي"؟ أزمة افتعلها شخص.. ومن لا يتقبل النقد في الكرة لن يكون نجما

قال أحمد الشيخ لاعب بيراميدز إن الصورة التي انتشرت له وهو يصفف شعره على مقاعد البدلاء أزمة ظُلم بها لأنه كان مجرد إعلان يتم تصويره بموافقة النادي الأهلي وبتكليف منه، كما شدد على أنه من لا يتقبل النقد في كرة القدم لا يجدي نفعا أن يكون نجما.

وصرح الشيخ عبر قناة النهار قائلا: "بخصوص أحمد الشيخ ومنتخب مصر؟ لست مظلوما تماما، حينما ظهرت بشكل جيد مع المقاصة انضممت، نعم كان متعبا، لأنني لو قمت بنصفه فقط مع الأهلي والزمالك كنت ستنضم مباشرة للمنتخب".

وواصل "المباراة في الأهلي والزمالك بـ10 مباريات خارجهما، تعبت كثيرا للانضمام للمنتخب، كنت هداف الدوري وأكثر لاعب ساهم في الأهداف وحققت أرقاما جيدا تؤهلني للانضمام إلى المنتخب".

ولعب الشيخ مباراة وحيدة بقميص منتخب مصر في ودية ضد توجو خلال شهر مارس عام 2017 وفاز بها المنتخب بنتيجة 3-0 وسجل اللاعب أحد الأهداف الثلاث.

وتابع الشيخ: "لدي قناعة أن الناس لن تجمع على حب شخص، كل الناس لها وجهة نظر، ما يحزنني فقط أنني ليس لدي مشكلة أن تتحدث معي كأحمد الشيخ في كرة القدم سواء كتقصير أو مستوى، أتقبل كل شيء، من لا يتقبل النقد في كرة القدم لا يجدي نفعا أن يكون نجما، لأن لكل نجم ضريبة وتلك هي الضريبة".

وأردف "تلعب للأهلي وهناك 50-60 مليون مشجع، وأكيد هناك فئة لا تحبك لشخصك أو كرويا، هذا أمر يخصهم، لكن ما يحزنني التدخل في الخصوصيات، أو الحديث في شكلك أو مظهرك أو خصوصياتك أو بيتك أو أهلك".

وأكمل "من يتحدث لن يقبل على نفسه نصف كلمة مما نسمعه ونتعرض له، ذلك الإعلان الشهير الذي سبب الأزمة، كان في وقت ليس به مباريات وبموافقة النادي وعن طريقه مع شركة محترمة".

واسترسل "أي لاعب في العالم يفعل ذلك، أنا ألعب في الأهلي وليس نادي صغير، هناك رعاة والإعلانات فرض، بعض الناس لا تحب أحمد وبالتالي تستغل أي شيء ضده".

واستدرك "الإعلان تم تصويره في الملعب، حتى لو إعلان بخصوص الشعر لن أذهب للكوافير من أجل الإعلان، يجب أن يتم في الملعب أنا لاعب كرة، فكرة المنفذين أنهم أرادوا أن يصوروا لاعب في عمله، وعمله في الملعب".

وأضاف "هناك صور تسربت قبل الإعلان، لمصفف الشعر الذي كان متواجدا، طبيعي إعلان شعر كل 5 دقائق وأنا أركض أو أفعل أي شيء في الإعلان، الشركة نفسها تحرص أن يكون الشعر جيدا بنسبة 100%، فبكل تأكيد يتم تصويرك في الكواليس وغيره".

وتابع "تلك الصور تسربت لمواقع التواصل الاجتماعي، صحفي اختلف معي وقام بفعل ذلك، سامحه الله، خاصة وأنه محسوب على الأهلي".

وأكمل "أتجنب دوما الأشخاص مثل هؤلاء، الذين يفضلون مصلحتهم، استخدم الصور لإثارة الجماهير ضدي، اختار الوقت المناسب ونشر الصور وكتب كلاما كثيرا لا يمكنني قوله".

وأوضح "الجماهير لن تحب لاعبا أكثر من النادي، بالطبع ثار الجدل ولم أرد لأنني كما قلت، لأنك تعامل الله أمامك ثم عملك، والله هو من سيجلب لك حقك، هناك من رد وقتها ودافع عني".

وأتم "كل اللاعبين فعلوا ذلك، لماذا أنا تحديدا فعلت ذلك ضدي؟ أنا لاعب وأقوم بشيء للنادي الذي تشجعه ونجاحي من نجاح النادي، الموضوع مر وبعد ذلك حينما نشر الإعلان وفهم الجميع، وهناك من اعتذر وغيره، والشخص نفسه الذي كتب هذه الكلمات اعتذر".

وانتشرت صورة لأحمد الشيخ لاعب الأهلي في ذلك الوقت موسم 2019-2020، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو على مقاعد البدلاء ويصفف شعره، لكنها كانت ضمن حملة إعلانية لإحدى منتجات الشعر في فترة توقف المباريات.