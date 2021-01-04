برازيلية وتونسي وإماراتي ضمن 7 حكام لمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة لقدم قائمة حكام كأس العالم للأندية 2020 التي ستقام في قطر.

وشهدت القائمة 7 حكام ساحة، بينهم البرازيلية إدينا ألفيش صاحبة الـ40 عاما.

بالإضافة للثنائي العربي، التونسي عبد القادر زيتوني والإمارتي محمد عبد الله محمد.

هذا بجانب السنغالي ماجويتي نيداي والهولندي داني ماكيلي والأورجوياني ليودان جونزاليز وماريو إسكوبار من جوادلوب.

التواجد العربي استمر في قائمة الحكام المساعدين، حيث ظهر الثنائي الإماراتي محمد الحمادي وحسن المهري بالإضافة لـ10 حكام آخرين.

وفي حكم الفيديو المساعد، سيتواجد القطري خميس المري والمغربي رضوان جيد بجانب 5 حكام آخرين.

وتقام المسابقة من 1 فبراير حتى 11 من الشهر نفسه على ملاعب خليفة الدولي ومدينة التعليم وأحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

ويلعب الأهلي في البطولة بصفته بطلا لقارة إفريقيا، بالإضافة لبايرن ميونيخ من أوروبا، أولسان هيونداي الكوري من آسيا، تايجرز المكسيكي من أمريكا الشمالية، أوكلاند سيتي النيوزيلندي من أوقيانوسيا بالإضافة للدُحيل بصفته بطلا للدوري القطري ومنظم البطولة.

ويتبقى تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، ويلعب نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس يوم 30 يناير المقبل.

وتُجرى قرعة البطولة يوم 19 يناير المقبل لتحديد المواجهات.