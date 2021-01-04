الشيخ: كنت أول لاعب تحدث معه إيهاب جلال فور توليه تدريب المقاصة

قال أحمد الشيخ لاعب بيراميدز إنه كان أول لاعب تحدث معه إيهاب جلال فور توليه تدريب مصر للمقاصة، موضحا أنه وافق مباشرة وكأن سعيدا لتواجده معه بجانب اللعب في الدوري الممتاز.

وصرح الشيخ عبر قناة "النهار" قائلا: "كان نادي تليفونات بني سويف يمر بأزمة مالية كبيرة، وفقنا الله في ذلك الموسم لكن لم يحالفنا التوفيق للاستمرار، هناك أكثر من 6-7 لاعبين استمروا في الدوري الممتاز".

وواصل "فترة ما قبل تولي إيهاب جلال كانت صعبة للغاية في ذلك الفريق، لم تكن نتائجنا جيدة، حتى تولى المهمة اختلف وضعنا تماما، قبل توليه المهمة لم أكن أشارك كنت ألعب على فترات، حينما تولى المهمة أصبحت أشارك، في آخر 4 مباريات قدمت أداء جيدا وبدأ الوكلاء في متابعتي".

وأكمل "حينما تولى إيهاب جلال تدريب مصر للمقاصة كنت أول لاعب تحدث معه".

وتابع "وكيلي تحدث معي، وكنت خارج مصر، قال لي، إيهاب جلال تولى تدريب المقاصة وأنت أول من طلبه، كنت سعيدا للغاية أنني سأتواجد معه على الأقل وأنني سأتواجد في الدوري الممتاز مرة أخرى".

وأتم "على ما أتذكر تم التوقيع معي بـ500 ألف جنيه، وتليفونات بني سويف كان يمر بأزمة ورحل 3 لاعبين وقتها، أنا وأحمد سامي وأحمد مسعود".

وتولى إيهاب جلال تدريب تليفونات بني سويف في الفترة من يناير 2014 وحتى يوليو منذ ذلك العام، وفاز في 3 مباريات وتعادل 8 مرات منها مباراتين ضد الزمالك والإسماعيلي، وخسر 5 مرات.

ولعب الشيخ قبل تولي إيهاب جلال مهمة تدريب تليفونات بني سويف مباراة وحيدة ضد الإسماعيلي، وبعد تولي جلال للمهمة شارك في 8 مواجهات وجلس على مقاعد البدلاء مرتين، كما شارك في مباراة الرجاء في تصفيات الهبوط والتي خسرها فريقه بنتيجة 1-0.

وانضم الشيخ مطلع موسم 2014-2015 وشارك في موسمه الأول تحت إمرة إيهاب جلال في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 آخرين.