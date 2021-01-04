ماركا: الأوضاع المالية لبرشلونة سبب فشل صفقة ألابا

الإثنين، 04 يناير 2021 - 12:23

كتب : محرر في الجول

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

حالت الأوضاع المالية لنادي برشلونة بينهم وبين التعاقد مع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل أعمال ألابا، قد تحدث مع برشلونة وعرض عليهم موكله، مثلما عرضه على أكبر أندية أوروبا.

لكن لم يستطع برشلونة في استكمال المفاوضات نظرا لأن حالة النادي الكتالوني الإقتصادية لا تسمح له بتلبية طلبات ألابا المالية.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار أن إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي وخريج أكاديمة برشلونة "لا ماسيا"، يعد الهدف رقم 1 لتدعيم الدفاع في سوق الانتقالات المقبل، لنهاية تعاقده مع النادي الإنجليزية وإمكانية الحصول على خدماته مجانا.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق مجانا من يناير الجاري بعدما رفض اللاعب النمساوي العرض المقدم له لتجديد عقده مع بطل ألمانيا بسبب قلة الراتب السنوي المعروض عليه.

وكانت "ماركا" قد أكدت إن ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات اللاعب النمساوي في الصيف المقبل، بعدما اتفق الطرفين على بنود العقد.

ألابا (28 عاما) انتقل لبايرن ميونيخ عام 2008 من يانج فيوليتس النمساوي وتدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول 2011 بعد فترة إعارة مع هوفينهايم.

وسجل ألابا 32 هدفا وصنع 49 خلال 405 مباراة في كل المسابقات مع الفريق الأول.

وفاز ألابا بلقب الدوري الألماني 9 مرات بالإضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ.

دافيد آلابا برشلونة ريال مدريد
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