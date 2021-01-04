دورتموند: هالاند لن يرحل هذا العام.. أنصحه بالسير على خطى ليفاندوفسكي

لا يتوقع هانز-يواخيم فاتسكه رئيس دورتموند رحيل إرلينج هالاند نجم الفريق إلى ناد آخر في العام الحالي، مشيرا إلى أن النرويجي عليه التطور ليصبح أيقونة عالمية.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة كيكر:"لا أتوقع رحيله (في العام الحالي). إرلينج ووكيل أعماله مينو رايولا يعرفون قيمة دورتموند بالنسبة لهما. أستطيع فقط أن أنصحه بالسير على خطى روبرت ليفاندوفسكي".

وأضاف "هالاند منح نفسه الوقت لينضج ويصبح لاعبا عالميا في دورتموند. لن تفعل ذلك في عام واحد. لو سيتركنا، سيذهب إلى ناد أكبر. لو انتقلت إلى ناد مثل ريال مدريد على سبيل المثال، عليك أن تكون في مستوى عالمي".

وتألق هالاند (20 عاما) بالقميص الأصفر لدورتموند منذ انضمامه في يناير الماضي قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وشارك هالاند في 33 مباراة وسجل 33 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وأشارت تقارير إلى اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد بالحصول على خدمات المهاجم الموهوب.