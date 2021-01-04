هروبا من جحيم كونتي.. تقرير: فالنسيا مهتم بخدمات إريكسن

الإثنين، 04 يناير 2021 - 11:07

كتب : محرر في الجول

كريستيان إريكسن - إنتر

أبدى نادي فالنسيا الإسباني اهتماما بخدمات الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب نادي إنتر الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فالنسيا يرغب في استعارة إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرى المدرب خافيير جارسيا إن إريكسن سيساعد الفريق على التحسن في الفترة المقبلة بحسب ما ذكر التقرير.

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إلا أن فالنسيا سيدخل في منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان المهتم بضم إريكسن، خصوصا بعد تعيين ماوريسيو بوتشيتينيو في منصب المدير الفني.

بوتشيتينيو كان قد درّب إريكسن في توتنام، ووقتها قدم صاحب الـ28 عاما أفضل مستوى له.

إلا أن أداء إريكسن تراجع منذ انتقاله لإنتر يناير 2020، حيث لم يشارك سوى 38 مباراة كان في أغلبهم إحتياطي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت إلى أن أنطونيو كونتي لا يرى أن إريكسن يقدم له الأداء المناسب في أرض الملعب.

ويحتل فالنسيا المركز الـ18 في الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما ينافس إنتر على الدوري الإيطالي ويتواجد في المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن ميلان المتصدر.

كريستيان إريكسن إنتر فالنسيا
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