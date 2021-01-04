كومان: برشلونة يحتاج مهاجما صريحا

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه بحاجة لمهاجم صريح ليعزز قائمة فريقه الذي فاز بهدف يوم الأحد على مضيفه ويسكا في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وأوضح الهولندي في تصريحات صحفية "أثق في كل لاعب بقائمة الفريق، لكن حين نختار اللعب بثلاثي في وسط الملعب نصبح بحاجة لثلاثة مهاجمين".

وواصل "في وجود ليونيل ميسي نراهن على لاعب رائع في العمق مثل عثمان ديمبيلي، وعلينا الاختيار بين مارتن برايثوايت أو أنتوان جريزمان، ومارتن تولى المهمة".

واستمر "نفتقد اللاعب رقم 9 في هذه المباريات، لكن لا علاقة بذلك بتبديل جريزمان. لدينا مباريات عديدة ونحتاج كل اللاعبين".

وأتم "قلنا مرارا، في بداية الموسم، أننا بحاجة للاعب في الأمام من أجل مزيد من المنافسة والأهداف، فاعلية أكبر، لكن هذا يعتمد على أمور كثيرة".

رغم أن رفاق ميسي سددوا 20 مرة على مرمى ويسكا، إلا أن كرة وحيدة سكنت شباك المضيف سددها لاعب الوسط فرينكي دي يونج ليظفر برشلونة بالثلاث نقاط.

وبدأ الدنماركي برايثوايت المباراة في مركز المهاجم قبل أن يستبدله كومان بجريزمان في الدقيقة 81.

ويعتبر برشلونة أقوى هجوم في الموسم الحالي من الدوري الإسباني بالتساوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد، رغم أن الأول يحتل المركز الخامس مبتعدا بعشر نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويحل برشلونة ضيفا على أتليتك بلباو يوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة الثانية.