المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

انتقد عصام سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك عدم تجديد فرجاني ساسي لاعب الفريق لعقده حتى الآن.

وصرح سالم عبر إذاعة أون سبورت "ساسي بات حديث الصباح والمساء وصداعا حقيقيا في الفترة الأخيرة، لكن يجب أن يعي مهما كانت أهمية اللاعب، لا يجب أن يدير الأمور بهذه الطريقة".

وأضاف "فرجاني يجب أن يعلم إمكانيات الزمالك ويتقبلها، عرضنا له لا يقدر عليه ناد مصري، ولكن في نفس الوقت لا يقارن بالعرض القطري".

وشدد "نتمسك به ونسعد باستمراره معنا، وقدمنا عرضنا الأخير له، لقد تقاضى ٨٥٪ من مستحقاته ويتبقى ١٥٪ خاصة بالضرائب المستحقة للدولة، وذلك لتفويت الفرصة عليه في رفع شكاوي أو التحرك لإنهاء العقد".

وواصل "الزمالك في موقف أفضل بهذا الملف، إنها رسالة لمن يهمه الأمر، الزمالك لا يقف على أحد، لقد فاز الفريق في آخر مباراتين لأن العدل انتصر، والمدرب أخرج من حساباته أي لاعب لا يركز في التدريبات".

واستطرد "كما أنها فرصة العمر للاعبين آخرين مثل روقة وإمام عاشور للاعتماد عليهم في سد أي فراغ للزمالك، واكتساب ثقة الجماهير مع مرور الوقت".

وواصل المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك "الأندية الكبيرة لا يضغط عليها أحد، ليدفعها لقرارات غير مريحة".

ولا يزال الزمالك يحاول تمديد عقد ساسي الذي ينتهي في يونيو المقبل، وأوضح وكيل اللاعب أن فريق الدحيل القطري طلب الحصول على خدمات التونسي.

وتابع سالم في سياق متصل "لا جديد بشأن مصطفى محمد، سوف يحترف بشروط نادي الزمالك، فهو قيمة كبيرة يجب استثمارها، وحاليا خارج حسابات المدير الفني لحين استعادة التركيز، ولكنه منتظم في التدريبات".

وأتم تصريحاته "اغلقنا تماما الباب أمام أي عرض لبيع محمود حمدي (الونش)، أما إمكانية صفقات جديدة هذا الشهر مرتبط بإنهاء باقي الملفات الأخرى، ومدى توافر سيولة مالية".

وأوضح الزمالك أن نادي سانت ايتيان الفرنسي طلب مصطفى محمد رسميا، وقال سالم من قبل إن الفريق لن يتنازل عن مهاجمه بأقل من 5 ملايين دولار.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي السعودي عرض على الزمالك استعارة الونش لنهاية الموسم الجاري.