عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك: لدينا أغلى عقود لاعبين في مصر.. وموقف ساسي ومصطفى محمد

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك أن فريق كرة القدم يمتلك أغلى عقود لاعبين في مصر.

ونفى عضو اللجنة التنفيذية الشائعات المنتشرة حول موقف فرجاني ساسي ومصطفى محمد من النادي أو التمرد على الفريق.

وقال إبراهيم عبد الله عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اللجنة التنفيذية تقوم برفع توصياتها إلى لجنة إدارة الزمالك لاتخاذ القرارات اللازمة".

وأوضح "بنهاية الموسم الجاري ينتهي تعاقد كل من شيكابالا وجنش وأوباما وفتوح وساسي، لذلك بدأنا التفاوض معهم للتجديد لأن من حقهم التوقيع لأي نادي أخر بداية من يناير".

وكشف "باتشيكو طالب بضرورة التجديد للاعبين الذين قاربت عقودهم على النهاية لذلك تحركنا وجددنا تعاقدهم".

وشدد "لم يتم تعديل عقود أي لاعب في الزمالك من اللجنة الحالية، وتعديل العقود أمر غير قانوني".

وأوضح حديثه "إذا كان هناك عقود بين طرفين ولا يوجد إخلال بالتعاقد إذا ما سبب تعديل العقود؟".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية "دخل اشتراكات الأعضاء وعقد الرعاية والبث وإيجارات سور الزمالك لا تغطي مصاريف فريق كرة القدم".

وشدد إبراهيم عبد الله "نادي الزمالك أغلى عقود لاعبين في كرة القدم في مصر فإجمالي الراتب السنوي يصل إلى 257 مليون جنيه".

وتابع "الأزمة كانت في وجود مستحقات مالية متأخرة في قطاع كرة القدم والرياضات الأخرى".

وبالحديث عن موقف فرجاني ساسي قال: "هناك رغبة متبادلة بين الطرفين وهناك أخبار سعيدة تخص اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وواصل "الزمالك حول مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة بالكامل منذ 4 أيام، هناك الكثير من الاجتهادات والشائعات لا نعلم مصدرها بشأن التجديد للاعب".

وتابع "الزمالك يسعى بكل قوته للحفاظ على اللاعب وسيتم ذلك خلال فترة وجيزة جدا أسرع مما تتخيل".

وعن طلبات فرجاني ساسي المبالغ فيها أجاب عبد الله

لم تحدث مفاوضة بشكل مباشر بين الطرفين، نريد الحفاظ على السرية بين الطرفين".

وتسائل "اليوم أصبحنا 4 يناير، إذا كان يرغب ساسي في التوقيع لنادي أخر كان فعل ذلك منذ 3 أيام، لا يوجد أي خلاف ولكن القصة في الكثير من الشائعات".

وبالحديث عن موقف عروض ضم مصطفى محمد أوضح "وصلنا عرض رسمي من سانت إيتيان لضم مصطفى لكنه لا يتناسب مع قدرات اللاعب وقدراته".

وتابع "لم يصلنا عرض سوى بـ 2.5 مليون يورو من سانت إيتيان ومصطفى محمد مقتنع أنه أقل مما يستحقه".

وشدد "لا نبالغ في طلباتنا بشأن مصطفى محمد فلم نطلب 100 مليون يورو على سبيل المثال، لكن حتى الراتب الشخصي من النادي الفرنسي ضعيف".

وأتم تصريحاته "من ضمن الشائعات المنتشرة غياب اللاعب عن التدريبات وهذا لم يحدث سوى مرة واحدة وكان بإذن من الجهاز الفني".