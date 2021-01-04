رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي برباعية قبل مواجهة ميلان.. ويحطم رقم بيليه

قاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على أودينيزي ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإيطالي بعد تسجيل هدفين.

واستعد يوفنتوس لقمة الدوري أمام ميلان المتصدر المقرر لها مساء الأربعاء بفوز مهم على أودينيزي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس من 14 مباراة، أما أودينيزي فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

ونجح رونالدو بهدفيه أن يسجل للعام الـ20 على التوالي، وحطم كريستيانو رونالدو رقم بيليه التاريخي بتسجيل 758 هدفا في 1035 مباراة ليصبح أكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم بالمباريات الرسمية.

كريستيانو رونالدو يحطم رقم بيليه التاريخي 758 هدفًا خلال 1035 مباراة.🇵🇹 أصبح أكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم بالمباريات الرسمية👑 أسطوري👏 pic.twitter.com/gUcNB6LWqM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 3, 2021

✅2021 ✅2020 ✅2019 ✅2018 ✅2017 ✅2016 ✅2015 ✅2014 ✅2013 ✅2012 ✅2011 ✅2010 ✅2009 ✅2008 ✅2007 ✅2006 ✅2005 ✅2004 ✅2003 ✅2002 كريستيانو رونالدو يسجل للعام الـ20 على التوالي🤩 pic.twitter.com/eN1Bm4lpmU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 3, 2021

وألغت تقنية الفيديو هدفا مبكرا لأودينيزي في الدقيقة العاشرة لدي باول بسبب لمسة يد، لكن نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 31.

وعزز كييزا تقدم يوفنتوس بهدف ثاني من صناعة رونالدو في الدقيقة 49 قبل أن يلغي حكم اللقاء هدف أرون رامسي بعدها بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 70 نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثالث قبل أن يقلص زيجيلار النتيجة في الدقيقة 90.

واختتم باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة 93 بهدف يوفنتوس الرابع.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان مساء الأربعاء في قمة الجولة 16 من مسابقة الدوري الإيطالي.