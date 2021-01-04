برشلونة يفتتح العام بفوز قيصري على ويسكا المتواضع

فاز برشلونة على مضيفه ويسكا بهدفٍ دون رد في ملعب الألكوراز بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

وسجّل الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الوحيد في الشوط الأول من المواجهة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس من 16 مباراة.

فيما تجمّد رصيد ويسكا عند 12 نقطة في المركز 20 –الأخير- من 17 مباراة.

ليتواصل الوضع الكارثي لـ ويسكا العائد إلى القسم الأول، إذ لم يفز إلا مرة وحيدة هذا الموسم، فيما خسر 7 وتعادل 9.

من جانبه، فاز برشلونة لأول مرة في تاريخه على ملعب الألكوراز الذي يزوره للمرة الثانية بعد 2018، مواجهة انتهت وقتها بالتعادل 0-0.

وشارك الأسطورة ليونيل ميسي قائد برشلونة في مباراته رقم 500 بالدوري الإسباني، ليكون اللاعب رقم 12 الذي يصل إلى هذا الرصيد في الليجا، والأجنبي الأول.

والمباراة هي الرقم 750 لـ ميسي إجمالا في مسيرته مع برشلونة، خلف تشابي هيرنانديز صاحب الرقم القياسي برصيد 767.

كما لعب ميسي على الملعب رقم 45 في مسيرته بالدوري، ويفصله مباراة وحيدة عن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي.

لكن هذا الملعب انضم إلى قائمة الملاعب التي لم يسجل فيها ميسي بالدوري الإسباني، وعددها الإجمالي 6: كارلوس بيلمونتي، لوس باخاريتوس، رامون دي كارانزا، نويبا كاندومينا، تشابين، وأخيرا الألكوراز.

كومان كابوس ميتشل

المدير الفني لـ ويسكا، ميتشل، خاض مباراته الأولى كلاعب في الدوري الإسباني يوم 28 نوفمبر 1993.

الطريف أن تلك المباراة كانت في مواجهة برشلونة، بل سجّل يومها رونالد كومان هدفين في انتصار فريق الأحلام على رايو فايكانو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تهميش جريزمان

أطاح رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة بلاعبه أنطوان جريزمان من التشكيل الأساسي، وأقحم مواطنه عثمان ديمبيلي كجناح أيسر.

كما عاد كومان لطريقة 4-2-3-1 مجددا واكتفى بالثنائي كليمنت لونجليه ورونالد أراوخو في عمق الدفاع.

في المقابل، عوّل ميتشل مدرب ويسكا على طريقة 4-5-1 الدفاعية، واكتفى بـ رافا مير وحيدا في خط الهجوم.

🔵🔴 ثلاثي هجومي بقيادة ميسي وبرايثويت وديمبيلي في تشكيل برشلونة لمواجهة ويسكا في الدوري الإسباني #في_اسبانيا pic.twitter.com/S8GgD6HOLt — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 3, 2021

ضغط كتالوني

دخل برشلونة المباراة بقوة كبيرة وضغط منذ الدقائق الأولى، وكاد أن يتقدّم عن طريق الشاب بيدري في الدقيقة السابعة بعد عرضية جوردي ألبا، لكن ألفارو فيرنانديز حارس مرمى ويسكا تألق وتصدى.

بيدري ظهر مجددا في الدقيقة 19، هذه المرة ليمرر إلى عثمان ديمبيلي الذي سدد من لمسة واحدة كرة اصطدمت برأس خورخي بوليدو مدافع ويسكا، وخرجت إلى الركنية.

برشلونة رفع من حدته في الدقيقة 21، فأرسل ديمبيلي عرضية متقنة نحو بيدري الذي أطلق ضربة رأسية من مسافة قريبة، لكنها علت العارضة.

ضغط برشلونة أسفر أخيرا عن الهدف الأول في الدقيقة 27 بواسطة دي يونج الذي اخترق منطقة الجزاء وترجم عرضية ميسي المتقنة.

ليصنع ميسي الهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

ويعد هذا الهدف هو الأول لـ برشلونة في تاريخه على ملعب الألكوراز الخاص بـ ويسكا.

الفرصة سنحت لـ ميسي حتى يسجل بنفسه في الدقيقة 41 من ركلة حرة مباشرة، لكن المتألق ألفارو فيرنانديز أبعدها ببراعة بالغة إلى ركنية.

ليكون ميسي قد نفّذ 400 ركلة حرة في مسيرته بالدوري الإسباني، سجّل منها 35 بنسبة نجاح 8,75%.

لم تكن الركلة الحرة الأخيرة لـ ميسي في الشوط الأول، إذ نفّذ كرة أخرى في الدقيقة 43، لكنها كانت غير دقيقة ومرت أعلى العارضة.

الإهدار يتواصل

في الشوط الثاني حاول برشلونة قتل المباراة، لكنها ظلت حية لمدة طويلة.

ديمبيلي النشيط انطلق خلف الدفاع مستغلا تمريرة طولية من مواطنه لونجليه في الدقيقة 57، لكن الخروج المميز لـ فيرنانديز منعه من التسجيل في آخر لحظة.

التهديد الحقيقي الأول لـ ويسكا انتظر حتى الدقيقة 63 من ركلة ركنية تابعها مير بكعب القدم، لكن مارك أندري تير شتيجن تصدى ببراعة كبيرة في رد فعل سريع.

ميسي حاول الرد، فاخترق منطقة الجزاء في الدقيقة 68 وأطلق تسديدة يسارية قوية، تصدى لها فيرنانديز كالعادة.

كومان لجأ إلى دكة بدلائه في الدقيقة 75، وأقحم الثنائي ميراليم بيانيتش وأوسكار مينجيزا بدلا من سيرخيو بوسكيتس وسيرجينيو ديست.

فرصة خطيرة جديدة سنحت لـ برشلونة في الدقيقة 77 بواسطة ديمبيلي الذي انفرد بالمرمى بالكامل، لكن فيرنانديز واصل عرضه المبهر وتصدى للفرنسي بنجاح.

في الدقيقة 81 دخل المغضوب عليه جريزمان أخيرا، بدلا من الدنماركي مارتن برايثوايت الحاضر الغائب.

الدقائق التالية لم تسفر عن جديد، واكتفى برشلونة بالفوز بهدف نظيف.