بواليا: كنت أتمنى المشاركة في نهائي إفريقيا.. ورفضت الكثير من العروض لاختيار الأهلي

كشف والتر بواليا مهاجم الأهلي المنضم حديثا للقلعة الحمراء عن تمنيه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

وانضم المهاجم الكونغولي للأهلي قبل عدة أيام قادما من الجونة.

وقال بواليا خلال استضافته في قناة الأهلي: "بالتأكيد كلاعب كرة قدم كنت أحب أن أتواجد في نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك وهي تكون من أهم اللحظات في مسيرة اللاعب الإفريقي".

وأضاف "أكثر شيء أثر في منذ توقيعي للأهلي هو طريقة ترحيب الجماهير بي ورسائل الحب والتهنئة التي وصلتني".

وتابع "اللعب للأهلي فرصة كبيرة وأهمية كبيرة لمستقبلي الكروي وقبل الأهلي تلقيت العديد من العروض ودرستها جيدا وفي النهاية اخترت الأهلي".

وأكمل "تلقيت عروضا من الترجي ومن أندية قطرية وكويتية والكثير حاول إقناعي بالرحيل إلى الكويت قبل أن أوافق على عرض الأهلي".

وبسؤاله عن إمكانية المشاركة أساسيا مع الأهلي رد قائلا: "الأمر ليس سهلا ولكن لكي تكون لاعبا كبيرا يجب أن تنافس بقوة مع زملائك في الفريق وأنا أعرف جيدا ما علي فعله".

وأتم تصريحاته "أشعر بشرف كبير أن أتواجد مع هذه الكوكبة الكبيرة من اللاعبين النجوم في الأهلي ويجب أن أعمل جيدا وأبذل الكثير من الجهد لإثبات قدراتي بينهم".